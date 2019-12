L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli allenamenti del Palermo. Oggi il Palermo tornerà in campo per la ripresa degli allenamenti dopo le festività natalizie. I rosanero si ritroveranno agli ordini del tecnico Pergolizzi per preparare la sfida interna contro il Marsala, in programma al “Barbera” alle ore 14:30 del 5 gennaio. La squadra potrà usufruire del manto erboso del “Tenente Onorato” di Boccadifalco, in virtù dei permessi speciali accordati negli ultimi giorni dall’ente militare.