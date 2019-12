L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo, che rischia di limitarsi ad un solo innesto. Oltre a Santana, sarebbero necessari anche degli under, dato che i titolari hanno pochissimi ricambi. In difesa mancano i terzini che possano far rifiatare Doda e Vaccaro, in attacco non c’è un 2001 che possa far rifiatare Felici. Un eventuale 2001, Pergolizzi lo vorrebbe in mediana, dove manca un giocatore di rottura. Numericamente, però, quello è l’unico reparto pieno.