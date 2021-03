L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul piano vaccinale anti-Covid 19 in Sicilia.

Sospesa anche sull’Isola la vaccinazione con AstraZeneca. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, scrive su Facebook: «Tutti i nostri hub vaccinali approntati per garantire migliaia di somministrazioni giornaliere, sono pronti alla riconversione delle dosi di AstraZeneca bloccate, doverosamente, con altri vaccini. I siciliani hanno diritto a veder tutelata la loro salute. Nessuna polemica, ma al Governo nazionale chiedo di aiutare chi è sul territorio a spiegare ai cittadini come comportarsi. Non si può mettere in discussione la campagna vaccinale. Tutti vogliamo tornare a vivere».





L’assessore Razza spiega «Il nostro obiettivo è di vaccinare tutti entro l’estate. Per il momento continueremo a somministrare il vaccino Pfizer agli over 80 e agli operatori sanitari, ma ad aprile riceveremo circa 600mila dosi e cercheremo di superare le 35mila dosi al giorno per recuperare il ritardo». Da oggi partono le prenotazioni per le 500 mila persone estremamente vulnerabili.