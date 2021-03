L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle misure di aiuto alle famiglie.

Il “reddito di emergenza” si allarga. Il Governo utilizzerà questo strumento per far fronte ai rischi di povertà repentina che interessa una fascia di lavoratori senza più tutele. Il decreto Sostegni è atteso per giovedì o venerdì e si lavora per arricchire le misure.





In fase di studio anche una riorganizzazione di cittadinanza.