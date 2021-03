L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ricerca di volontari per sottoporsi al vaccino italiano di ReiThera.

Saranno arruolati 900 pazienti di tutte le età. Il professore Antonio Cascio, direttore dell’unità operativa di Malattie Infettive e Tropicali del Policlinico e referente della sperimentazione del vaccino italiano che prenderà il via in città, spiega: «Lo studio prevede l’arruolamento di soggetti volontari di entrambi i sessi e di età superiore ai 18 anni, anche anziani, a patto che non abbiano contratto in precedenza un’infezione da SARS-CoV-2 confermata dal test molecolare; di avere condizioni cliniche stabili; che non ci siano malattie gravi e incontrollate e di non essere in gravidanza o in allattamento».





Previsto un rimborso per il tempo dedicato al test del vaccino. Chi è interessato ad aderire allo studio può telefonare da lunedì al venerdì al numero 091/6554013 dalle 9.30 alle 11, oppure inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]@gmail.com.