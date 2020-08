L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Torna a crescere in modo brusco la curva del Covid-19, con 42 accertati nelle ultime 24 ore. Rientrano anche due turiste inglesi, alloggiate in un albergo del capoluogo e in procinto di essere trasferite in Malattie infettive.