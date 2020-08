L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul caso di Covid-19 nel Marina di Ragusa. Dirigenti, staff e calciatori dovranno osservare il periodo di isolamento dopo la positività al tampone di un calciatore under. Smentita anche l’ipotesi riguardante un possibile viaggio a Malta del ragazzo. Il direttore generale Nunzio Calogero: «Siamo in stretto contatto con il manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, per monitorare al meglio l’intera faccenda. Non è il caso di creare allarmismo. Abbiamo avviato i protocolli del caso che prevedono innanzitutto l’isolamento per i calciatori,

tamponi per tutti e un costante monitoraggio dei medici dell’Asp». Se tutto

andrà bene il Marina potrà riprendere la preparazione solo martedì 1

settembre