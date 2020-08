L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla chiusura delle discoteche. Il TAR del Lazio ha confermato la decisione «Fino al 7 settembre staremo chiusi e ora prolifererà l’abusivismo – ha commentato Maurizio Pasca, presidente del Silb Filp – L’ordinanza del ministro non sta facendo altro che incentivare feste ed eventi privati. Siamo già in possesso di centinaia di video di feste abusive in ville che sfuggono a ogni controllo. In un filmato con giovani che addirittura si dichiarano positivi al Covid».