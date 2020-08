L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul caos rifiuti a Palermo. In arrivo nuove telecamere da installare – già 10 sono funzionanti oltre a quelle delle auto civetta – in 160 zone considerate più colpite dal fenomeno e l’entrata in campo di un comando interforze, formato da polizia e carabinieri, che aiuti la polizia municipale nelle operazioni di controllo.

Le aree critiche dove insiste la migrazione sono via Galletti, viale Regione Siciliana altezza Parco dei principi, a confine con Monreale (corso Calatafimi) e con la linea di ingresso di Altofonte. Una zona molto interessata dal fenomeno, inoltre, è Sferracavallo (via Plauto).