L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di tabù da sfatare per il Palermo.

Il 4-3-3 porta punti, ma per le reti si fatica ancora – scrive il quotidiano -. Il Palermo ha cambiato modulo e sta trovando maggiore solidità. Un gol su punizione e uno sugli sviluppi di un altro calcio da fermo, questo il bottino raccolto dagli attaccanti rosanero con la nuova variante tattica. Una formula che non riesce del tutto ad essere efficace, ma i meccanismi vanno rodati e Boscaglia continua a lavorare per far sì che la sua squadra possa trovare quel cinismo e quella precisione che, finora, sono mancate.