L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della partita di domenica in programma alle 12:30 tra Palermo e Virtus Francavilla.

Se per il ruolo di prima punta Lucca parte in pole position rispetto a Saraniti – scrive il quotidiano -, sulle fasce è nuovamente tempo di ballottaggi. Rauti prova ad insediare la titolarità di Valente e Kanoute. Difesa quasi obbligata, vista l’assenza di Marconi, con Lancini nuovamente favorito su Peretti per prendere posto al centro in coppia con Somma. A centrocampo, invece Palazzi va verso un rientro nell’undici di partenza nel ruolo di regista.