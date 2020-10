Gds: "Scatta l’allarme, contro l’Avellino il portiere avversario ha toccato soltanto due palloni. Palermo, un attacco da zero in pagella"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà del Palermo. L’attacco è da zero in pagella, come il numero di reti segnate. I rosa sono l’unica squadra a non aver segnato, insieme al Bisceglie.

Contro l’Avellino, il portiere avversario ha toccato effettivamente due palloni: uno sull’incornata fuori misura di Lucca e l’altro sul destro di Kanoute nella ripresa. Emerge un problema di costruzione delle azioni.

A Bisceglie, il Palermo potrebbe nuovamente cambiare assetto offensivo, nel tentativo di cancellare quello zero.