L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. La Regione cerca una vasta platea di medici, infermieri e personale. In particolare medici specialisti e convenzionati con le Asp, medici iscritti a qualsiasi anno di corso di formazione specialistica in medicina generale e emergenza sanitaria territoriale nonché del corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza urgenza CMEU 2020/2022 tenuto presso il CEFPAS.

E ancora laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali; laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Possono partecipare al bando anche i medici in pensione, collaboratori professionali sanitari e infermieri, biologi e biotecnologi, operatori socio sanitari. Spazio anche ai laboratori di analisi accreditati, case di cure accreditate, cooperative sociali che potranno così impiegare il proprio personale per svolgere gli screening che la Regione assegnerà.





Il personale selezionato dovrà effettuare almeno 100 tamponi, ricevendo 200 euro lordi, se andranno oltre riceveranno un extra di 100 euro.