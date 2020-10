L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni dei calciatori del Palermo. Recuperati Crivello e Corrado.

Nessun problema per Doda, lesione da sovraccarico all’adduttore sinistro, invece, per Marconi. L’ex Monza potrebbe saltare le prossime due o tre partite. Da valutare l’eventuale recupero di Palazzi per il Bisceglie.







In Puglia esordirà il terzino Almici, con molta probabilità da titolare considerando le difficoltà di Doda.