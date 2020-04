L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Pippo Calaciura, direttore sportivo del Troina: «Le decisioni che verranno prese devono essere concordate con gli esperti perché la sicurezza e la salute vengono prima di tutto. Personalmente auspico una ripresa del campionato perché i verdetti devono maturare sul campo e non a tavolino. Ma è un mio pensiero e, come detto, ci rimettiamo al parere degli esperti. Sicuramente noi ripartiremmo con diversi handicap. L’hotel in cui alloggiava la squadra è stato requisito per far fronte all’emergenza e questo potrebbe essere un problema anche per le compagini ospiti. Avevamo un impegno per far partire i lavori di ristrutturazione del “Proto” e purtroppo questa situazione rinvierà il tutto di qualche mese».