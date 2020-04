L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Nunzio Calogero, DG del Marina di Ragusa: «Tre i motivi che ci impediscono di tornare in campo: sanitario, logistico ed economico. Non possiamo garantire ai nostri 25 ragazzi i protocolli sanitari richiesti visto che non abbiamo un campo di proprietà che possiamo sanificare ogni giorno. Penso che occorrerà congelare le classifiche prevedendo solo le promozioni nei nove gironi. Credo che almeno il 30% delle società dilettantistiche il prossimo anno avrà problemi ad iscriversi e la stessa cosa sarà anche in Lega Pro, sicché i posti liberi ci saranno e magari potranno essere ripescate anche le seconde e le terze in classifica, in caso contrario non sarà la fine del mondo prevedere un campionato con una-due squadre in più. Chiedo ai vertici della Lega Dilettanti di sentire la base per tastare il loro umore come hanno fatto quelli dei professionisti. Ogni giorno sono in contatto con diversi colleghi siciliani e del resto della Penisola e tutti mi dicono che riprendere il torneo a fine maggio è improponibile, tranne che per qualche grossa realtà come Palermo che solo per caso si trova in Serie D e, quindi, vuole ritornare subito tra i professionisti».