L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giovanni Castronovo, presidente dell’Akragas: «Posso dire di aver sentito diverse opinioni parlando con personalità importanti del mondo del calcio. Tutte, purtroppo, convergono verso l’idea che i campionati saranno interrotti senza promozioni e retrocessioni. Ogni altra decisione potrebbe portare ad una serie di contenziosi amministrativi. La tutela sanitaria e le procedure di controllo che si dovrebbero mettere in atto, affosserebbero le povere casse delle società minori con l’aggravante di giocare a porte chiuse. Noi chiederemo di essere iscritti alla Serie D. Tra maggio e giugno contiamo di delineare una nuova struttura societaria. Apriamo le porte a tutti coloro che hanno a cuore i colori biancazzurri: tifosi, imprenditori e politici. Se ci saranno tutte le componenti, potremo lavorare su un progetto importante che possa riportarci in C nell’arco di un quadriennio».