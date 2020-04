L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Totò Maltese, capitano del Licata: «Purtroppo ormai da oltre un mese siamo a casa e ci alleniamo nei limiti del possibile. Da oggi, secondo le nuove disposizioni, potremo fare un po’ di corsa vicino casa e penso proprio di cominciare. Ripresa? Non lo so, è una decisione che deve essere presa da chi di competenza. La cosa certa è che se si deve tornare si deve fare in sicurezza perché non possiamo mettere a rischio la salute personale e dei propri cari. Tornare ad allenarsi? E come si fa? Secondo me è poco realistico. E quando i contrasti, i calci d’angolo o le mischie in area come si fa?».