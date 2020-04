L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del Marsala. «Sono sempre più convinto -afferma il vicepresidente Mimmo Li Causi – che la stagione è finita e che non ci sono le condizioni per poter ripartire in sicurezza. È chiaro che società virtuose come Palermo, Catania e Messina, che hanno compiuto grossi investimenti, hanno tutto il diritto di richiedere promozioni e ripescaggi. Bisogna, a mio avviso, cominciare a pensare al “dopo”, alla prossima stagione, in cui è prevista purtroppo una moria impressionante di società, anche blasonate, che, non avendo più entrate adeguate, non riusciranno a superare il momento di crisi. Per quel che ci riguarda, sappiamo bene che ad oggi siamo parecchio indietro nel pagamento degli stipendi e che i giocatori non potranno essere i soli a pagare le conseguenze di questa pandemia. Stiamo lavorando – continua Li Causi – per trovare un punto di incontro. I giocatori sono tutti andati via, tranne Inzoudine e Castrovilli, che non hanno potuto far rientro rispettivamente in Francia e in Puglia. Proporremo di spalmare alcune mensilità nell’eventuale contratto che andremo a fare con chi vorrà restare per la prossima stagione. Una stagione che contiamo di affrontare, una volta salvata la categoria alla luce dell’attuale classifica, con la consapevolezza che è in gioco il futuro e che bisognerà puntare per forza di cose su una squadra di giovani».