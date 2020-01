L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Resuttana San Lorenzo, formazione palermitana che sta dominando il girone B del campionato di Prima Categoria a suon di vittorie. L’ultimo successo, 4-0 in casa dei Rangers, in fondo non è altro che l’ennesima tappa di una crescita costante, che quest’anno ha vissuto altri momenti esaltanti (come l’8-1 ai Rangers alla prima di andata, o il 7-0 al Cerda alla terza, o i più recenti 5-0 al Real Suttano alla nona e il 4-0 alla dodicesima al Valledolmo). La formazione presieduta da Gaetano Conte e allenata da Filippo Chinnici guida a punteggio pieno, 39 punti, il proprio girone con ben 13 successi in altrettante gare disputate. La squadra di Chinnici è salita a 47 realizzazioni in 13 partite: una media che, se mantenuta, potrebbe portare i palermitani alla stratosferica cifra di ottanta gol a fine campionato. «Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro e della programmazione fatta in questi anni. Noi puntiamo a creare un’alternativa calcistica seria a Palermo dove il divertimento e i valori sportivi sono al primo posto», ha dichiarato il presidente Gaetano Conte.