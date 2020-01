L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle trattative relative alla cessione del Catania. Sembra una battaglia di comunicati quella tra il Catania e Raffaello Follieri. Alla lettera che pone fine ad un corteggiamento mai condiviso, ha risposto Finaria con un comunicato telegrafico e piccato. Dunque, resta in corsa solo la cordata catanese presieduta da Pagliara e Pellegrino. Follieri sul tavolo aveva messo la disponibilità di 25 milioni. Finaria, invece, precisa «di aver richiesto a Follieri Capital Ltd la documentazione minima per avviare una trattativa basata sulla serietà». Che non è mai pervenuta.