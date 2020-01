L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del Trapani. Alivision è chiamata al rinnovo del Consiglio d’Amministrazione, così da permettere anche i nuovi ingressi di cui da giorni ormai si parla: Pino Pace e Massimo Marino. Non si sa al momento se i quattro consiglieri che si sono dimessi, l’avvocato Paolo Giuliano, Monica Pretti (consigliere di Alivision), Luigi Foffo (amministratore di Alivision) e Carlo Maria Medaglia, saranno nuovamente riconfermati, o se invece qualcuno farà un passo indietro per favorire altri nomi, ma sta di fatto che da oggi, il club granata inizia un nuovo percorso gestionale. L’ormai ex presidente Giorgio Heller, in rotta di collisione con proprietà Alivision ed ex CdA, per domani ha preannunciato una conferenza stampa, nella quale ha promesso che racconterà tutti i retroscena di questa «guerra intestina» scoppiata nel Trapani la scorsa settimana dopo un incontro tra lo stesso Heller e il patron Fabio Petroni.