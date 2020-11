L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di operazione tamponi a tappeto.

La Protezione Civile regionale ha pianificato l’acquisto di milioni di test rapidi e sta potenziando la capacità di analisi con l’obiettivo di arrivare dagli attuali 5 mila ad almeno 60 mila al giorno.









L’obiettivo è fare in modo che gli asintomatici vengano monitorati per evitare che manifestino poi problemi che richiederebbero il ricovero: non intasare gli ospedali è l’imperativo di queste ore perché proprio la tenuta

del sistema ospedaliero è uno dei parametri che obbligherà a inserire la

Regione nelle varie fasce che implicano misure restrittive più o meno gravi.