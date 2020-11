L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla quella questione Velodromo.

E’ arrivata anche anche la magistratura.





Un’inchiesta aperta sull’impianto sportivo di via Lanza di Scalea che ha subito molti, troppi intoppi sulla strada della sua ristrutturazione. Ma ci sono molti punti oscuri da chiarire.

E probabilmente toccherà ai magistrati fare luce, ad esempio, sulla modalità con cui era stato insediato un dirigente al Coime (che è competente per le manutenzioni al velodromo) della cui nomina sembra non esserci una carta, un documento, una determina: come se tutto fosse avvenuto «a voce».

E poi ci sono le incongruenze sui lavori di ristrutturazione.