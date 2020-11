L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del nuovo Dpcm.

Di sicuro la Sicilia ha evitato, per il momento, lo scenario più drammatico: il quasi lockdown previsto per le regioni classificate come zona rossa – scrive il quotidiano -.







La situazione dell’Isola è in bilico fra il rassicurante (si fa per dire) livello verde di rischio, quello comune alla maggior parte delle aree del Paese, e il più temibile arancione. In quest’ultimo caso il primo effetto sarebbe la chiusura totale di bar e ristoranti (oggi limitata alle 18). E poi il divieto di spostamento da Comune e Comune anche all’interno della stessa Regione.