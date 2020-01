L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle possibili scelte di formazione di Pergolizzi in vista del match di domani contro il San Tommaso. A centrocampo Langella si è guadagnato uno spazio da titolare, dopo il gol contro il Marsala, mentre restano dubbi su Martin. Il francese, assente domenica scorsa per un risentimento muscolare, ha svolto ieri l’intera seduta con i compagni, partitella inclusa. Se il tecnico non dovesse avere certezze sulle sue condizioni, toccherà nuovamente a Mauri, con Martinelli confermato nel ruolo di mezzala sinistra. In difesa, a parte la possibilità di schierare Fallani, le carte sono scoperte: Doda a destra, Vaccaro a sinistra, Lancini e Crivello in mezzo, con Accardi messo ko dall’influenza. Il palermitano non ha preso parte alla seduta di ieri, così come Rizzo Pinna, per lo stesso motivo. Ancora fuori dal gruppo Mendola, Santana e Corsino.