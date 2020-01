L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del match di domani tra San Tommaso-Palermo, dove – si legge – il primo tempo potrà essere decisivo. Non perché si giochi tutto in 45minuti, ma perché in campo ci saranno due squadre che danno rispettivamente il peggio e il meglio nella prima frazione di gioco. Nessuno, nel Girone I, ha subito più reti degli irpini dal fischio d’inizio all’intervallo, mentre la squadra di Pergolizzi ha il secondo miglior attacco del gruppo prendendo in esame la prima metà di ogni partita disputata finora. Una porta a dir poco spalancata opposta ad un reparto offensivo che necessita di risollevarsi, dopo un periodo non del tutto brillante, sfruttando quella che era stata una caratteristica del Palermo nella prima fase di stagione. Domani i rosa proveranno a voltare pagina cercando di colpire il San Tommaso in quello che è un evidente punto debole dei biancoverdi. La squadra guidata da Liquidato ha subito in totale 38 reti nel corso del campionato, 18 delle quali sono arrivate tutte nei primi tempi. Nessuna delle altre diciassette partecipanti nel girone ha fatto di peggio, solo la Palmese ultima in classifica è riuscita ad eguagliare il ruolino di marcia della diretta concorrente, la

cui difesa appare a dir poco svagata nelle prima metà di gara. Il Palermo, dal canto suo, ha invece la miglior difesa da trasferta della D e, per quanto concerne i primi 45 minuti – prosegue il quotidiano- , ha concesso solamente quattro gol in tutto il campionato (uno solo dei quali lontano dal «Barbera»). Un abisso difensivo tra le due squadre, che non a caso sono- numeri alla mano – la peggior difesa del Girone I e la miglior retroguardia dello stesso raggruppamento. Ma il Palermo non è solo più solido dietro. I rosa hanno anche il secondo miglior attacco del girone relativamente ai primi tempi di tutte le partite disputate finora. Ricciardo e compagni hanno finora realizzato 17 reti nelle prime frazioni, dal primo al quarantacinquesimo minuto e oltre, come dimostra il rigore trasformato da Mauri contro il Marsala. Meglio della squadra di Pergolizzi, finora, ha fatto solamente l’Fc Messina,che nei primi tempi ha trovato 18 delle 29 reti complessive realizzate in campionato. Un gol in più del Palermo, che a Pratola Serra cercherà di riprendersi il primato sfruttando un’arma divenuta fondamentale durante il filotto di dieci vittorie consecutive: In quel periodo, i rosa segnarono 14 reti su 25 entro l’intervallo.