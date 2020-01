L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche dell’ultimo arrivato in casa rosanero. L’attesa è finita. Floriano può scendere ufficialmente in campo col Palermo, essendo decorsi trenta giorni dalla sua ultima presenza tra i professionisti,come da regolamento – scrive il quotidiano -. Il club rosanero ha tesserato l’attaccante proveniente dal Bari e Pergolizzi potrà utilizzarlo già dalla partita di domani pomeriggio contro il San Tommaso. Da lunedì, Floriano si allena regolarmente con i nuovi compagni,ma ha dovuto attendere il via libera definitivo della Lega Nazionale Dilettanti per potersi mettere a disposizione dei rosa in gare ufficiali. Dopo aver firmato un contratto di sei mesi,con opzione di rinnovo per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie C, Floriano è dunque pronto a fare il proprio esordio col Palermo, a partire dalla prossima giornata di campionato, nella quale potrebbe scendere in campo a partire dal primo minuto. «Sono felice ed entusiasta di essere arrivato in un club storico nel momento della sua rinascita – ha ammesso l’ultimo arrivato in casa rosanero – e voglio dare fin da subito il mio contributo per raggiungere l’unico obiettivo che abbiamo». Un obiettivo ben chiaro in mente, per Floriano, che nella passata stagione ha affrontato una situazione simile a quella che il Palermo sta vivendo quest’anno. Col Bari, l’attaccante nato in Germania è stato protagonista assoluto di una cavalcata conclusasi con la promozione dei galletti in Serie C, trascinati dalle sue tredici marcature. Col Palermo punta a ripetere quanto fatto un anno fa e promette ai tifosi di non far mancare il proprio apporto in fase realizzativa: «Conosco già il calore della gente di Palermo prosegue Floriano – e non vedo l’ora di sentire il boato del Barbera dopo un gol». Un effetto che finora ha provato solamente da spettatore, essendo stato presente in tribuna per l’ultima gara di campionato dei rosa, vinta per 3-1 contro ilMarsala. Subito dopo la gara, ha firmato il contratto negli uffici di viale del Fante e dalla prossima sfida casalinga proverà a esultare davanti ai suoi nuovi tifosi. Intanto, per iniziare la sua esperienza in maglia rosanero, Floriano ha scelto il numero 25. Un numero che, nella «cabala» del Palermo, manca da due anni e ha acquisito un significato particolare: l’ultimo ad averlo indossato è stato il brasiliano Bruno Henrique, l’autore dell’ultimo gol rosanero in Serie A, nella vittoria casalinga ottenuta contro l’Empoli per 2-1. Adesso il 25 torna sulle spalle di Floriano, che di reti per riportare il Palermo tra i professionisti ne promette parecchie.