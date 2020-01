L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle possibili scelte di formazione del Palermo in vista del match di domani contro il San Tommaso. Nell ’ultima seduta a Boccadifalco prima della partenza , Pergolizzi – si legge – ha continuato a schierare il Palermo col tridente, provando però una novità. Insieme a Ricciardo e al nuovo arrivato Floriano non ha dato spazio a Felici, uno degli «intoccabili» di questa stagione, bensì a Ficarrotta. Un trio di over che costringerebbe i rosa a rivedere le gerarchie in porta, infatti nella partitella in famiglia che ha chiuso l’allenamento di ieri è toccato a Fallani giocare tra i pali nella formazione che prevedeva questo tridente. Dopo la seduta, il tecnico si è intrattenuto a colloquio proprio col giovane portiere, che potrebbe dunque candidarsi per una maglia da titolare nella sfida col San Tommaso. D’altronde – conclude il quotidiano -, se l’intenzione è quella di lanciare subito nella mischia Floriano, le alternative sono due: «bocciare» Ficarrotta o dare un turno di riposo a Felici, che ha recuperato dalla botta al ginocchio di una settimana fa, ma potrebbe aver bisogno di fermarsi per una partita.