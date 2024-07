Gds: “Palermo Women, salta Licciardi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo Women e l’addio di Licciardi.

Antonella Licciardi ha deciso di rinunciare alla proposta di incarico come allenatrice della prima squadra femminile del Palermo. La sua esperienza con il club è durata quasi sei stagioni, durante le quali ha ottenuto una promozione in Serie B, un quarto posto nel recente campionato di Serie C e due semifinali di Coppa Italia Serie C.

Alla base della sua decisione sembrano esserci divergenze con la società riguardo allo staff tecnico. Dal Palermo fanno sapere che sono in corso dialoghi con tutte le componenti, maschili, femminili e giovanili, per completare gli staff tecnici del club.