Corriere dello Sport: “Palermo, avanza Martegani. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il terzino sinistro Raffaele Celia (25) dell’Ascoli interessa al Cesena che ha accolto il centrocampista Simone Bastoni (27) dello Spezia. Il centrale difensivo croato Stipe Vulikic (23) è stato ceduto dal Perugia alla Samp per 500mila euro. Carrarese ormai a un passo dall’attaccante Alessandro Arena (22) del Pisa e con lui arriverebbe in terra toscana anche Lisandru Tramoni (21). Nel frattempo si continua a monitorare la lunga lista degli svincolati. Piace il centrocampista Igor Radrezza (31), a Padova nelle ultime due stagioni. Antenne dritte sempre sul regista Miguel Veloso (38) e nelle ultime ore da segnalare un interessamento per il macedone Ilija Nestorovski (34), ex Udinese, Palermo e Ascoli. Lo Spezia cerca di rinforzare il settore centrale e con l’Empoli sono stati riallacciati i contatti per Duccio Degli Innocenti (21), lo scorso campionato in forza al Lecco. Tra gli svincolati piace Valerio Verre (30), ex Palermo e Sampdoria. Il Pisa torna a pensare concretamente allo sloveno Timi Max Elsnik (26), centrocampista dell’Olimpia Lubiana. I nerazzurri devono battere la concorrenza degli inglesi dell’Hull City e dei croati della Dinamo Zagabria.

Escl Ag. Martegani: «Palermo? Naturale volerci giocare. Stima reciproca con De Sanctis»

Il Palermo cerca un esterno offensivo che completi la batteria nel ruolo. L’ex Torino e Fiorentina Josip Brekalo (26) resta nel mirino, ma c’è anche la pista Agustin Martegani (24), che il ds De Sanctis ha avuto alla Salernitana e può agire anche da trequartista. La Reggiana tiene le antenne dritte su Maxim Leverbe (27) e Hjortur Hermannsson (29), che non rientra nei piani tecnici del Pisa di Pippo Inzaghi. Charles Ikwuemesi (22) saluta la Salernitana passa ufficialmente ai belgi del Leuven. Sondato Alessandro Pio Riccio (22) della Juve, la scorsa stagione 24 presenze (17 da titolare) al Modena in B. Sul centrale napoletano c’è anche un’altra società di B. Piace anche Lorenzo Moretti (22) della Triestina, su cui ci sono anche Cremonese e Brescia. Interesse per Paolo Ghiglione (27), terzino destro della Cremonese, in scadenza. Per il centrocampo c’è stato un sondaggio col Bari per Mattia Maita (29) del Bari. La Salernitana resta sul romanista Luigi Cherubini (20), che piace anche al Modena. Junior Sambia (27) e Matteo Lovato (24) non hanno mercato in Italia. Dylan Bronn (29) potrebbe andare allo Standard Liegi. Cagliari ed Empoli sondano Lassana Coulibaly (28). Lorenzo Lucchesi (21) è finito nel mirino del Sassuolo e si prospetta adesso un derby con la Reggiana per riuscire a convincere la Fiorentina a cederlo in prestito. Un altro giocatore finito nel mirino del Sassuolo è Filippo Distefano (21), centravanti sempre di proprietà della Fiorentina, ma sul quale oltre alla “solita” Reggiana ha messo gli occhi da tempo anche il Frosinone. Filippo Pittarello (27) già è al lavoro con il Catanzaro.