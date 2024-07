Corriere dello Sport: “Pettinari-Pescara, Foggia-Lescano. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla trattativa del giorno in serie C.

Tutto fatto a Pescara per Mats Lemmens (22) del Lecce e che nella passata stagione ha giocato con il Lecco. Dalla società salentina dovrebbe arrivare anche il 21enne finlandese Henri Salomaa . Si tratta di un esterno d’attacco mancino. Intanto Stefano Pettinari (32) è vicino al ritorno in riva all’Adriatico. Il giocatore di proprietà della Reggiana è diventato l’obiettivo numero uno per l’attacco della formazione abruzzese. In arrivo nel ritiro di Palena Gianmarco Cangiano (23) che dunque a distanza di pochi mesi tornerà ad indossare la maglia biancazzurra. Si concretizza, così, il ritorno del 2001 scuola Roma ma di proprietà del Bologna. E a proposito della società capitolina piace al Pescara il 22enne difensore centrale Filippo Tripi , ex capitano della Primavera della Roma. La Vis Pesaro è alla ricerca di un portiere un under e si è messo in concorrenza proprio con il Pescara corteggiando il sampdoriano Ivan Saio (22), al quale a differenza dei biancazzurri potrebbe offrire un posto da titolare, in alternativa ci sarebbe Cesare Galeotti (21) della Spal.

Il Foggia intensifica i contatti con l’entourage dell’attaccante argentino Facundo Lescano (27) nell’ultima stagione alla Triestina che avrebbe dato il via libera al trasferimento: si tratta sull’ingaggio. Arrivato nel ritiro di San Giovanni in Fiore (ma non ancora annunciato dalla società), la punta Simone Ascione (19) in prestito dal Venezia. All’Avellino serve un difensore. Ne ha individuato uno: Patrick Enrici (23), che il Taranto non è affatto intenzionato a cedere. Irpini e pugliesi potrebbero imbastire una maxi-trattativa che includerebbe il mediano Salvatore Pezzella (23), che Capuano vorrebbe in prestito con diritto di riscatto e l’attaccante Michele Marconi (35), per il quale il Taranto si è offerto di pagare meno della metà del suo ingaggio (350mila euro a stagione). Per l’attacco, dopo aver preso lo svincolato Michele Vano (33), l’Avellino ha bussato in casa del Venezia per Daishawn Redan (23), la scorsa stagione alla Triestina (10 gol). Il Giugliano ha preso in prestito dalla Cremonese il centrocampista Christian Acella (22) e ha rinnovato il contratto dell’attaccante Ibou Balde (25) per altre due stagioni. Il mediano Paolo Virgilio (19), nell’ultima stagione al Martina, firmerà con il Monopoli, che sfida il Taranto per la mezzala Nana Welbeck (29) del Catania.

Giornata di uscite in casa Crotone: è ufficiale il difensore Giuseppe Loiacono (33) alla Ternana con cui ha firmato un biennale; l’attaccante Guido Gomez (20) al Catania. Il Rimini sta pensando di tesserare Andrea Capone (22), già da alcuni giorni in prova agli ordini di Buscé.

L’Arezzo ha annunciato il centrocampista Alessandro Renzi (20), proveniente a titolo definitivo dall’Empoli, già tra le fila amaranto durante lo scorso campionato: contratto di quattro anni. Pianese: arriva il difensore Federico Pacciardi (29) ex Recanatese e Messina