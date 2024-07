Corriere dello Sport: “Il Como punta Mazzitelli. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Lecce festeggia l’acquisto di Filip Marchwinski (22), centrocampista polacco di grande talento, seguito in passato anche dal Milan e dalla Juventus. Si tratta, quindi, di un colpo molto importante per i giallorossi, abili nel cogliere la giusta occasione a delle condizioni davvero favorevoli considerando che il classe 2002 è stato pagato appena 3 milioni di euro, ovvero la metà rispetto alla richiesta iniziale del Lech Poznan. Tutto definito quindi, con le visite mediche e tutti i passaggi burocratici per le firme già organizzati. C’è stato anche un nuovo sondaggio per un altro talento, ovvero Dominik Marczuk (20) dello Jagiellonia Białystok che il Lecce stima molto, ma l’operazione resta complessa in virtù dell’agguerrita concorrenza.

TRIS BIANCOROSSO. Sono giorni caldissimi anche per il Monza, sempre focalizzato su Marco Silvestri (33) per la porta. L’estremo difensore ha un altro anno di contratto con l’Udinese che quindi chiede un indennizzo per liberarlo in questa sessione: i friulani aspettano senpre una risposta di Alexis Sanchez (35). Non solo il tema portiere: i biancorossi non smettono di pensare ai ritorni di Stefano Sensi (28) e Daniel Maldini (22).

Il Como è sempre molto attivo e, in attesa dell’ufficialità di Raphael Varane (31), ha fatto anche un sondaggio per Luca Mazzitelli (28), tra i possibili partenti del Frosinone (a proposito, i ciociari insieme alla Cremonese seguono il 21enne Leonardo Cerri della Juve) e già sui taccuini del Parma. Di certo i lariani vogliono inserire dei centrocampisti e, così, restano vigili anche sulla situazione di Fabio Miretti (20) nonostante il fresco rinnovo del ragazzo con la Juventus.

LA SCELTA. Capitolo portiere: il Como ha da tempo in mano tutte le intese per Pau Lopez (29), con il Marsiglia pronto a liberarlo visto che è stato individuato anche il suo sostituto, ovvero Timon Wellenreuther (28). Il protrarsi delle discussioni dovute alla ricerca del nuovo numero 1, ha però in qualche modo suggerito al Como di studiare un piano B, rappresentato da Emil Audero (27) della Sampdoria. Il blucerchiato era stato sondato anche ad inizio mercato e quindi è stato facile raggiungere un accordo anche con lui, dopo quello con la società ligure: le parti hanno parlato anche di giovani. Per oggi è attesa quindi la decisione definitiva della società neopromossa. Pillole finali. Il fantasista russo Aleksey Miranchuk (28) è stato ceduto all’Atlanta United. Dopo l’accordo tra i due club, è arrivato quindi anche quello tra il calciatore e la società americana.

BONAVENTURA IN ARABIA. È ad oltranza la trattativa tra il Cagliari e il Napoli per Gianluca Gaetano (24). Con in mano il sì del centrocampista azzurro, in uscita dal Napoli, i sardi stanno infatti cercando di abbassare le richieste di Aurelio De Laurentiis per il cartellino del calciatore che vuole rientrare in Sardegna dopo il prestito della passata stagione.

Chiusura su Giacomo Bonaventura (34). L’ex viola oggi è atteso a Riad per discutere dei dettagli contrattuali con l’Al-Shabab. I qatarioti dell’Al Rayyan aspettano Berat Djimsiti (31).