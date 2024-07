Gazzetta dello Sport: “Aramu è il colpo del Mantova. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il Mantova ha raggiunto un accordo con Mattia Aramu, che arriverà in prestito dal Genoa dopo una deludente stagione al Bari. La Sampdoria continua il suo movimento sul mercato e ha concluso l’affare per il difensore croato Vulikic, in prestito con obbligo di riscatto dal Perugia, stessa formula utilizzata per Romagnoli.

Il Cesena ha messo a segno il colpo Simone Bastoni, proveniente dallo Spezia ma in prestito all’Empoli, e ora pensa a Van Hoojdonk del Bologna, che era al Norwich. Il Catanzaro è vicino all’ufficialità per l’acquisto di Pittarello, operazione conclusa per oltre un milione di euro, lasciando il Cittadella alla ricerca di un nuovo attaccante.

Il Pisa sta definendo varie operazioni avviate da tempo, tra cui quelle per Elsnik, Angori, Bonfanti e Lapadula. Per il ruolo di portiere, Radunovic è in vantaggio su Semper, il che libererebbe Nicolas per un trasferimento al Bari. La Juve Stabia, invece, pensa a Jungdal della Cremonese per la porta.

In Serie C ci sono diversi movimenti: Radrezza passa dal Padova alla Spal, Marchetti dall’AlbinoLeffe alla Pro Vercelli e Loiacono dal Crotone alla Ternana.