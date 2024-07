Tuttosport: “Caso Sampdoria. In serie B si rischia altro “balletto” burocratico”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul caso Sampdoria che potrebbe influenzare il mercato di B a livello burocratico.

Il Mantova sta facendo progressi significativi con il Genoa per l’acquisto del trequartista Mattia Aramu, che l’allenatore Possanzini vuole affiancare a Mancuso per formare un attacco di alto livello per una squadra neopromossa. La chiusura dell’affare potrebbe avvenire proprio oggi, giorno in cui è in programma un’amichevole tra Genoa e Mantova a Moena. Nel frattempo, il Mantova ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno d’attacco Davide Bragantini dal Verona, che si trasferisce in biancorosso a titolo definitivo con un contratto quinquennale.

Il Catanzaro ha messo a segno un bel colpo assicurandosi il centravanti Filippo Pittarello, autore di 6 gol e 3 assist nella scorsa stagione al Cittadella. La Sampdoria non ritiene adeguate le offerte dell’Inter per il difensore Giovanni Leoni, e nell’operazione che porterà il portiere Emil Audero al Como, il club otterrà l’esterno cipriota Nikolas Ioannou, il portiere Simone Ghidotti e probabilmente anche il centrocampista Alessandro Bellemo. Inoltre, la Sampdoria ha chiesto in prestito alla Roma il centrocampista Nicolò Pisilli, classe 2004, che si sta mettendo in evidenza nel ritiro estivo con De Rossi.

Il Cesena è in fase avanzata per l’acquisto dell’esterno sinistro Simone Bastoni dallo Spezia e anche per il trequartista Enrico Baldini del Cittadella, che non ha giocato un minuto nei test estivi con la sua attuale squadra. Il Frosinone ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Giuseppe Ambrosino, in prestito dal Napoli fino a giugno, che tornerà così a lavorare con Vivarini dopo la scorsa stagione al Catanzaro.

Per quanto riguarda i portieri dello Spezia, è quasi certo l’arrivo di Momo Sarr dalla Cremonese e Bruno Bertinato dal Venezia. Per ufficializzare Sarr, il club ligure aspetta di piazzare un paio di esuberi, mentre per Bertinato bisogna attendere l’ok dell’Inter per Filip Stankovic, che si contenderà il posto con Jesse Joronen. La Cremonese ha contattato il Milan per Marco Nasti.

Nel mercato degli svincolati, Mario Gargiulo ha rescisso con il Modena e sta valutando proposte dalla Serie B prima di considerare quelle già ricevute dalla Serie C. Il Brescia è alla ricerca di un difensore centrale e di un attaccante, con Gianluca Calvani del Genoa e Simone Seghetti del Perugia come obiettivi principali.

A Bari, continuano le voci su un possibile cambio di proprietà del club, con lo sceicco del Kuwait Al-Sabah interessato ad acquistare la società dalla famiglia De Laurentiis. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro a Milano per discutere i conti del club.

Oggi la FIGC è chiamata a esprimersi sull’esposto del Brescia di Cellino, sostenuto anche dal Pisa, per chiarire i parametri che i club di Serie B devono rispettare nella ristrutturazione del debito per poter fare mercato. Non è escluso che la Federcalcio rimandi la decisione alla Lega di B, che potrebbe a sua volta rimandarla al mittente, dando vita a un potenziale balletto burocratico dell’estate calcistica italiana.