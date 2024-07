La Nazione: “Pisa, intesa vicina con Lapadula”

L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B, menzionando il mercato del Pisa e sulla trattativa per Lapadula, calciatore accostato anche al Palermo.

Gioca su più tavoli la società nerazzurra sul mercato, con tante operazioni in procinto di evolvere rapidamente. I dirigenti del Pisa hanno trovato un’intesa con il portiere Adrian Semper, 26 anni, del Como. Si parlerebbe di un contratto triennale con eventuale opzione di rinnovo. Ora resta da trovare l’intesa con il Como dal punto di vista economico, ma da quanto emerge dalla Lombardia sembra che l’operazione, per essere portata a termine, supererà i due milioni di euro. Un nuovo incontro è atteso per chiudere l’accordo positivamente. Un’intesa è stata trovata anche con Radunovic, ma il Cagliari sembra orientato a farlo andar via solo in prestito. Nell’ambiente nerazzurro c’è un certo ottimismo sul mercato, con lo stesso Inzaghi a colloquio molto spesso con i direttori Giovanni Corrado e Davide Vaira da Bormio, immortalato nelle foto dei tifosi. E Nicolas? Resta da capire il suo futuro.

Il Bari intanto è alla finestra.Oggi intanto è atteso un incontro a Milano tra i due direttori nerazzurri e Roberto Gemmi per discutere di Samuele Angori, 20 anni, terzino dell’Empoli. Il giocatore ha già dato il suo benestare e si tratta sulla formula del prestito con diritto di riscatto, con gli azzurri che vogliono riservarsi la possibilità di conservare il controriscatto. Situazione ancora in sospeso a causa dell’altro terzino Cacace, che ha mercato in Bundesliga.Intanto dalla Slovenia il presidente dell’Olimpia Lubiana non ha dato seguito alle sue dichiarazioni sull’incedibilità di Timo Max Elsnik, 26 anni centrocampista, non inserendolo in lista per la Conference League. Un dettaglio che non è passato inosservato alla stampa slovena che ora si chiede il perché il capitano di mille battaglie non stia giocando.

Il Pisa, intanto, continua a trattare dietro le quinte e fa sul serio per portare a compimento l’operazione, ma attenzione anche alla Stella Rossa che non molla la presa sul giocatore.C’è già l’intesa con Giovanni Bonfanti, 21 anni, difensore centrale dell’Atalanta. Come sempre si attende l’ok della Dea. Si continua a trattare anche sul fronte Cagliari per Gianluca Lapadula, 34 anni, attaccante. L’offerta dei nerazzurri è sulla base di un biennale, mentre l’agente del calciatore premeva per un triennale. Non è stata ancora trovata la quadra, ma le parti, che non sono lontane, si stanno avvicinando e il giocatore ha aperto alla cessione. Tutto però è legato al mercato in entrata dei sardi che stanno trattando, tra gli altri, anche Nzola. La società nerazzurra ha fatto le sue valutazioni su Valerio Verre, 30 anni, ex Sampdoria, mollando la presa e virando su altri obiettivi. Il centrocampista, svincolato, non sarà ingaggiato.In uscita infine Andrea Beghetto è verso la firma a titolo definitivo con il Lecco. Il giocatore era in prova da qualche giorno.