Frosinone, Vivarini: «Mazzitelli tra i giocatori disturbati dalle voci di mercato. Noi vogliamo tenerlo»

Il tecnico del Frosinone, Vincenzo Vivarini, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sconfitta per 4 a 3 nell’amichevole contro il Bari in merito al mercato in uscita:

«Con il mercato aperto bisogna sapere che la nostra rosa ha giocatori importanti: Mazzitelli, Marchizza, Gelli tanto per fare dei nomi sono elementi che hanno grande stima e considerazione da parte mia. Bisogna avere pazienza e quella tranquillità necessaria per affrontare le varie opzioni, mi rendo conto anche che i ragazzi sono disturbati in questo momento dalle tante voci, come peraltro è giusto che sia. Da parte nostra c’è tutta l’intenzione di tenerli, ho già detto che ho grande stima nei loro confronti, per cui bisogna solo aspettare».