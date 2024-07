Scandalo Calafiori-Arsenal: Vi portiamo in tribunale | Il problema economico è gravissimo

Finirà verosimilmente davanti a un tribunale la questione. La cessione di Calafiori all’Arsenal si complica: problema economico.

Riccardo Calafiori, come tanti uomini del Bologna dei miracoli di Thiago Motta, è stato uno dei calciatori più chiacchierati in questa estate che si appresta ad entrare veramente nel vivo. Tra nazionali e trattative di mercato infatti, il difensore centrale romano ha attirato l’attenzione dei top club europei, e su di lui è pronto ormai a definire i dettagli dell’acquisto l’Arsenal.

Una esperienza in Premier League a 22 anni che sa tanto di sogno realizzato per Calafiori, che dopo un paio di anni di assestamento è definitivamente esploso tra il 2023 e il 2024. La sua cessione ormai in dirittura d’arrivo, milionaria e di grande impatto sul calcio italiano, ha lasciato a molti l’amaro in bocca per aver perso dalla Serie A un talento così cristallino.

Ma non solo. Perché nella trattativa del passaggio da Bologna a Londra potrebbero essere interessati altri due club, gli ex del giocatore che tra clausole e future rivendite, sarebbero intenzionate ad incassare anche loro dalla faraonica offerta dei gunners al Bologna.

Calafiori-Arsenal, le squadre coinvolte

Partendo da Bologna e Arsenal, Calafiori partirà a breve – fatto ritorno dalle vacanze – alla volta di Londra per 50 milioni di euro. L’accordo sarebbe già stato raggiunto, anche dal punto di vista economico col giocatore per l’ingaggio.

Ma oltre a Bologna e Arsenal ci sono altre due squadre che guardano attente l’evolversi della trattativa, stiamo parlando di Roma e Basilea, le ex squadre di Calafiori. Sia la Roma che gli svizzeri hanno inserito infatti negli scorsi anni delle clausole per la futura rivendita, ma i giallorossi vorrebbero incassare anche da questa trattativa e promette cause legali. Ecco costa sta succedendo.

Roma e Basilea. “Finirà in tribunale”

Come riferisce la Gazzetta dello Sport in queste ore, la questione potrebbe finire “in tribunale”. Sì, perché il Basilea, squadra dove Calafiori era passato dalla Roma, era riuscito a fare inserire nella clausola del 2023 della cessione al Bologna una clausola sulla futura rivendita della meta. Agli svizzeri andranno infatti 25 milioni dei 50 offerti dall’Arsenal.

Così aveva fatto anche la Roma, che si era assicurato il 40% della rivendita dal Basilea, e i giallorossi lo scorso anno hanno incassato il 40% dei 5 milioni con i quali il Bologna aveva comprato Calafiori dagli svizzeri. Adesso però i Friedkin avrebbero intenzione di chiedere il 40% della cifra incassata questa estate dal Basilea, ma il club svizzero non avrebbe alcuna intenzione di farlo, ritenendo la questione chiusa già nel 2023.