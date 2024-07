Palermo Women, l’allenatrice Liccardi a sorpresa: «Rinuncio al mio incarico. Le motivazioni»

Fulmine a ciel sereno in casa Palermo Woman. Antonella Licciardi ha deciso di rinunciare alla panchina femminile della squadra rosanero e lo rende noto con il seguente post pubblicato sul proprio profilo Facebook:

«RINUNCIO alla proposta d’incarico della Società Palermo Calcio come allenatrice della Prima Squadra Femminile. Nella scorsa stagione , nel Campionato di Serie C girone C , abbiamo ottenuto il 4° posto e la semifinale di Coppa Italia di serie C. Ma si sa, nel mondo del calcio, può succedere di tutto! E questo tutto , per me adesso, era diventato veramente troppo!».