Palermo, Ceccaroni: «Ho vissuto un periodo difficile, ho voglia di tornare. CFA di Manchester fantastico»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, Pietro Ceccaroni ha rilasciato delle dichiarazioni sulla preparazione precampionato e sul City Football Academy di Manchester:

«Stiamo facendo un ottimo lavoro e stiamo mettendo le basi per fare una grande stagione. Sappiamo che questo è il periodo più duro, nel quale bisogna lavorare di più, ma fondamentale per fare gruppo, nonostante non ci siano partite fondamentali. Dal finale della scorsa stagione non ho vissuto un periodo facile, ho tanta voglia di tornare e a lavorare coi miei compagni. L’obiettivo è stare bene e di fare tutto con la squadra, tornando nelle migliori condizioni possibili.

Vedere ciò che ci circonda qui a Manchester, per chi come me ha sognato di diventare calciatore, è qualcosa di fantastico. Queste sono strutture di lavoro uniche al mondo che appartiene a uno dei club più importanti a livello internazionale. Senza togliere nulla al nostro fiore all’occhiello, che è Torretta, allenarsi qui è emozionante».