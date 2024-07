Palermo, Ceccaroni: «Quest’anno dobbiamo essere più continui. Ecco cosa ci chiede Dionisi»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, Pietro Ceccaroni ha rilasciato delle parole sul nuovo allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, e sull’obiettivo di questa stagione:

«Dionisi è un allenatore che pretende tanto dalla squadra e dal singolo. Ci ha chiesto entusiasmo e, quanto al campo, mi ricordo quanto mi disse quando mi allenò quattro anni fa. Per quanto riguarda me e gli altri difensori è cambiato poco, ma ovviamente siamo solo all’inizio e dobbiamo lavorare. I concetti di Dionisi, comunque, sono quelli che mi ricordavo. Rispetto all’anno scorso dobbiamo avere più continuità, che secondo me è ciò che ci è mancata in quanto abbiamo avuto risultati altalenanti. Stiamo lavorando e lavoreremo per essere meno discontinui e per fare meglio rispetto all’ultima stagione».

