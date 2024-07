Palermo, Ceccaroni: «La società vuole una squadra ambiziosa. Dispiaciuti per l’anno scorso»

Pietro Ceccaroni è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo. Il difensore rosanero ha rilasciato le seguenti parole in merito al mercato e alla scorsa stagione:

«Nel mercato la società sta facendo qualcosa di importante e sappiamo che vuole una squadra ambiziosa nella quale non mancherà la competizione in tutti i ruoli. Noi, comunque, lavoriamo per diventare un grande gruppo che è ciò che serve per fare la differenza, poi sarà il mister a decidere chi far scendere in campo. L’anno scorso ci è dispiaciuto non aver regalato la gioia ai nostri tifosi, ma abbiamo fatto il massimo per realizzare il sogno di tutta la città e di tutta la squadra. Inoltre siamo dispiaciuti perchè lo stadio era sempre pieno, però quest’anno vogliamo disputare un’ottima stagione».

