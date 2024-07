Palermo, Ceccaroni: «Campagna abbonamenti partita benissimo. Vogliamo regalare un sogno alla città»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, Pietro Ceccaroni ha rilasciato le seguenti parole sulla campagna abbonamenti e del suo ambientamento all’interno del capoluogo siciliano:

«La campagna abbonamenti è partita bene e vogliamo ottenere grandi numeri come racconta la storia del Palermo. Giocare al Barbera, con tanti tifosi presenti, è motivo di grande orgoglio e anche di tanto stimolo per tutta la squadra. Speriamo di poter regalare un sogno alla città. In estate mi sono allenato a Palermo e mi è stato utile per legarmi a questa città. Durante l’anno mi sono trovato bene, vedendo i posti più belli presenti nei dintorni, tra cui a Terrasini dove un mio amico è proprietario di un ristorante. È un onore stare a Palermo».

