Gds: “Palermo Caso-Lapadula, colpi in standby”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sugli obiettivi del Palermo per l’attacco.

Sul fronte delle entrate, c’è grande attesa per le ufficializzazioni di tre nuovi acquisti: Blin dal Lecce, Pierozzi dalla Fiorentina e Di Bartolo dal Lommel. Manca solo la firma del contratto per vederli in azione, anche se è improbabile che possano esordire domani contro il Leicester. Più plausibile è il loro debutto il 3 agosto contro l’Oxford.

I prossimi obiettivi di mercato del direttore sportivo De Sanctis coprono tutti i reparti, eccetto la porta. In difesa, il favorito è Ceccherini del Verona, mentre a centrocampo si punta su Mazzitelli del Frosinone. Tuttavia, il Como è entrato in competizione per Mazzitelli e potrebbe soddisfare la richiesta di 5 milioni di euro del Frosinone, somma su cui il Palermo ha chiesto tempo per riflettere.

In attacco, il Palermo continua a monitorare Caso del Frosinone, che sembra in uscita, mentre per Lapadula del Cagliari se ne dovrebbe riparlare ad agosto.