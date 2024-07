Gds: “Palermo, poche offerte per i calciatori in uscita”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato in uscita del Palermo e le poche richiesti per i calciatori rosanero pronti a lasciare.

Tra gli altri giocatori del Palermo esclusi dalla trasferta a Manchester, l’unico che sembra vicino a trovare una nuova squadra è Giuseppe Fella. L’accordo con la Cavese è ormai in fase di definizione, e mancano solo gli ultimi dettagli prima delle visite mediche e della firma del contratto.

Per quanto riguarda gli altri esclusi, Broh e Devetak non hanno ricevuto alcuna offerta. Broh ha trascorso una stagione poco significativa al Südtirol, mentre Devetak ha avuto un buon rendimento in prestito all’Istra, ma ha poco mercato in Italia.

Tra i giocatori che invece sono partiti per l’Inghilterra, due potrebbero lasciare il club nei prossimi giorni. Samuele Damiani è molto vicino a raggiungere un accordo con il Pescara, mentre Buttaro, che dovrebbe cedere il posto di terzino sinistro al rientrante Lund, è nel mirino di Juve Stabia, Cesena e lo stesso Pescara. Se dovesse trasferirsi al Pescara, Buttaro ritroverebbe l’allenatore Silvio Baldini, con cui ha condiviso l’esperienza della promozione nel 2022.