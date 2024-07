Gds: “Stulac-Palermo, addio vicino. Stipendio elevato e problemi fisici…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’imminente addio tra Palermo e Stulac.

La carriera di Leo Stulac al Palermo sembra ormai giunta al termine. Le ultime settimane sono state piene di incertezze, ma l’esclusione dalla seconda parte del ritiro è un chiaro segno della volontà del club di proseguire senza di lui. Nonostante l’arrivo di Dionisi, suo ex allenatore all’Empoli, avesse fatto sperare in un rilancio, l’imminente arrivo di Blin e la mancata convocazione per Manchester confermano il desiderio della società di andare avanti senza lo sloveno.

Stulac ha attirato l’interesse di squadre come Verona, Sampdoria e Reggiana nelle scorse settimane, ma un infortunio al retto femorale lo terrà fuori fino ai primi di agosto. Questo complica le cose, poiché le potenziali pretendenti dovranno considerare il suo stato fisico non ottimale e i possibili dubbi durante le visite mediche. Palermo ha già avuto un’esperienza negativa in tal senso con Gomez, il cui trasferimento è saltato per problemi fisici rilevati nei controlli pre-firma.

Sebbene il problema di Stulac sia meno grave rispetto a quello dell’argentino, il suo elevato ingaggio potrebbe scoraggiare le squadre della Serie B. Questo è un triste epilogo per Stulac, che aveva iniziato la scorsa stagione in maniera promettente con 4 gol e 2 assist nel girone di andata, ma un incubo nel 2024 ha fatto seguito a una stagione 2022/23 segnata da appena undici apparizioni a causa di un grave infortunio.