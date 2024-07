Padova, l’ex rosa Valente ha deciso: rimarrà in biancoscudato

Come si legge su “Trivenetogoal” Nicola Valente ha preso la sua decisione: resterà al Padova, respingendo tutte le offerte ricevute nelle ultime settimane. Tra le proposte, quella più concreta proveniva dal Pescara, dove avrebbe avuto l’opportunità di riunirsi con il suo ex allenatore Silvio Baldini. Tuttavia, Valente è determinato a dimostrare il suo valore al Padova, cercando di recuperare il tempo perso nella scorsa stagione e affermandosi come un giocatore fondamentale per la squadra.

Continue Reading