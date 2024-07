Pres. Velez ad Ilove: «Deluso dal City Group, ma non è il primo episodio. Soulé ci venne rubato»

«Non mi sarei mai immaginato di vivere una situazione del genere, avendo trattato con un gruppo importante come quello del City. La percentuale di delusione per quello che è successo è del 100%. L’idea che mi sono fatto è quella di una regia per favorire il River. Non è la prima volta che subiamo un episodio di questo genere». Questo lo sfogo ai microfoni dì ilovepalermocalcio.com del Presidente del Velez Fabian Berlanga, dopo il mancato trasferimento del difensore Valentin Gomez in rosanero.

A cosa si riferisce Presidente?

«Un caso analogo fu quello di Benjamín Garré, portato sempre dal Manchester City in Europa senza che il Velez percepisse un euro. Altra situazione che posso citare è quella di Matias Soulé della Juventus. Giocava nella nostre giovanili e venne portato in bianconero senza nessuno introito per noi. Il ragazzo ci venne rubato».