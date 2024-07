Torrente: «Il Palermo lotterà per salire in A»

Mister Vincenzo Torrente in esclusiva per TuttoB.com., si è espresso per fare il punto della situazione in vista del prossimo campionato di Serie B.

«Bari? Sono arrivati giocatori importanti, grazie alla bravura di un ds esperto e preparato come Magalini. Il quadro, per ora, è positivo. Credo che l’obiettivo sia quello di disputare un campionato di vertice, come la piazza merita. Salerno? E’, come Bari, una piazza molto importante, con una tifoseria caldissima. Certo, il lavoro che spetta al ds Petrachi non è semplice, ciononostante confido che egli possa allestire una squadra competitiva per l’alta classifica».

«Palermo da A? Assolutamente sì. I rosanero erano già molto competitivi l’anno scorso e quest’anno vogliono migliorarsi. Sono una delle squadre che lotteranno per salire in Serie A, insieme a Cremonese, Bari, Samp e le retrocesse. Questo al netto del fatto che la B riserva sempre delle sorprese. Outsider? Difficile, ora, individuarne una… Bisognerà aspettare la fine del mercato per avere un quadro della situazione più esauriente. Neopromosse? Sono molto curioso di vedere se Juve Stabia, Mantova e Carrarese, che hanno tutte confermato la guida tecnica, potranno fare bene anche nella categoria superiore. Non scopro certo l’acqua calda se dico che la continuità del progetto tecnico garantisce dei vantaggi: è un valore aggiunto. Il Cesena ha invece optato per l’avvicendamento in panchina, ma è rimasto il ds Artico che sta operando bene sul mercato per allestire una compagine consona ad una piazza importante. Giovanni Leoni? È un ragazzo di prospettiva, con enormi margini di miglioramento. Lo vidi giocare con la Primavera e decisi di aggregarlo alla Prima squadra. Lo valorizzai in Coppa Italia, dove le sue eccellenti prestazioni da titolare non passarono inosservate all’occhio attento degli osservatori della Samp. Che lo prelevò. Io avevo già intravisto le sue potenzialità: è un giocatore dal futuro garantito. Sono molto contento di averlo fatto esordire e orgoglioso del suo percorso».