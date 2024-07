Sassuolo, Grosso: «Stiamo cercando di ricostruirci per presentarci pronti alla Serie B»

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti al termine dell’amichevole giocata a Ronzone contro il Trento.

«Competere per superare gli avversari è sempre importante, poi è importante il modo con cui lo si fa. Stiamo cercando di farlo nella maniera giusta, stiamo cercando di ricostruirci per presentarci pronti a un campionato difficile come quello di Serie B. Il modo in cui proviamo a fare le cose è un modo importante, ci stiamo aiutando, stiamo cercando di sostenerci nella fatica e nella difficoltà. Ovviamente dobbiamo ancora costruire e strutturare perché ci sono tanti punti interrogativi che spero presto possano diventare esclamativi. I primi impegni si avvicinano e dobbiamo essere bravi a creare quella che è la squadra che competerà in un campionato complesso e che ci dovrà vedere presenti sin dalle prime battute».

«Obiang? Le scelte per il momento sono relative. Abbiamo tantissimi ragazzi, troppi, e dobbiamo essere bravi a capire su chi puntare, capire i ragazzi che hanno la voglia e l’entusiasmo per affrontare questo campionato e su cui puntare, per affrontare questo campionato dove ci affronteranno per batterci e dove noi vogliamo affrontare tutti per provare a vincere. Dobbiamo ricostruire e creare il nuovo spirito di squadra, mi auguro di poterlo fare il prima possibile perché il campionato si avvicina, abbiamo provato a farlo al meglio con tutti i ragazzi e ora proveremo a capire quale sarà il gruppo che si presenterà ai nastri di partenza».